Das Pariser Centre Pompidou hofft mit der kommenden Matisse-Ausstellung auf ein Wiederanstieg der Besucherzahlen.

Die Online-Reservierungen für die Mitte Oktober beginnende Werkschau liefen sehr gut an, sagt der Direktor Serge Lasvignes. Das sei ein positives Zeichen. Die Einrichtung hat angesichts der Corona-Krise einen starken Besucherrückgang verzeichnet wie viele der großen internationalen Museen in der französischen Hauptstadt. Die Zahl habe sich dreigeteilt, erklärt er. Im Jahr 2019 verzeichnete das Centre Pompidou 3,2 Mio. Besucher.Die Ausstellung "Matisse. Comme un roman" (etwa: "Matisse. Wie ein Roman") öffnet am 21. Oktober und findet anlässlich des 150. Geburtstags des französischen Malers statt. Sie vereint über 200 Werke und stellt die Beziehung der Kunstkritiker zum Gesamtwerk von Matisse in den Mittelpunkt. Henri Matisse wurde am 31. Dezember 1869 geboren. Die Eröffnung der Ausstellung wurde wegen der Pandemie vom Mai auf den Herbst verschoben.