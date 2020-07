Der arktische Vogelzug lockt jedes Jahr zahlreiche Vogelbeobachter nach Südostfinnland.

Dänemark- und Island-Reisen sind bereits wieder möglich, Finnland und Norwegen öffnen ihre Grenzen demnächst. Vor Reisen nach Schweden wird nach wie vor gewarnt. Eine Übersicht.

Dänemark: Grenze offen für Deutsche

Finnland lockert Reisebann ab 13. Juli

Island:Test oder Quarantäne Island Reisende aus



Seit dem 15. Juni 2020 können Reisende wählen, ob sie sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben oder einen Covid-19 Test bei Einreise durchführen lassen. Der Test ist kostenpflichtig: 9000 ISK (etwa 58 Euro) bei Zahlung vor Einreise im Zusammenhang mit dem Registrierungsformular und 11.000 Isländische Kronen (etwa 70 Euro) bei Zahlung nach Einreise. Nur Kartenzahlung wird akzeptiert, Barzahlung ist nicht möglich. Kinder, die im Jahr 2005 oder später geboren wurden, sind von den Tests ausgenommen.



Isländische Staatsangehörige und Einwohner Islands anderer Staatsangehörigkeiten, die sich bei Einreise für die Durchführung eines Covid-19-Tests entschieden haben, müssen sich spätestens zum 13. Juli direkt nach der Einreise in eine fünftägige Heimquarantäne begeben. Nach Ablauf muss ein zweiter Test (kostenfrei) durchgeführt werden. Touristen, Besuchsreisende und sonstige Reisende ohne Wohnsitz in Island sind von dieser Maßnahme nicht betroffen. Norwegen: Öffnung zum 15. Juli Reisende aus Deutschland und weiteren Staaten des Europäischen Wirtschafts- und des Schengen-Raums können bald wieder nach Norwegen reisen, sofern dies die Corona-Zahlen des jeweiligen Landes erlauben.



Ihre Regierung beabsichtige, Reisen aus diesen Ländern zum 15. Juli wieder quarantänefrei zu ermöglichen, gab Ministerpräsidentin Erna Solberg bekannt. Es gibt jedoch eine wichtige Einschränkung: Der Coronavirus-Ausbruch muss in dem jeweiligen Land unter Kontrolle, die Infektionszahlen dementsprechend niedrig sein. Pro 100.000 Einwohner dürfen sich in den zurückliegenden Wochen nicht mehr als 20 neu mit Corona infiziert haben. In Deutschland ist dies der Fall (dort sind es nur 2,7), in einigen anderen EU-Ländern jedoch nicht. Vor allem sei die Einreise aus dem Nachbarland Schweden nach wie vor nicht erlaubt, so die norwegische Regierung. Schweden: Reisewarnung bleibt Die schwedischen Grenzen sind für Deutsche zwar nicht geschlossen, viele Länder - darunter Deutschland – warnen jedoch vor Reisen nach Schweden. Grund ist die erhöhte Gefahr einer Corona-Ansteckung im Land. Zwar liegt Schweden aktuell mit 40 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen unter den von der EU definierten Höchstzahl von 50 Neuinfizierten, dennoch gilt für das Land nach wie vor eine Reisewarnung.



Grundsätzlich unterliegen Staatsangehörige der EU, der Schweiz, ihre Familienangehörigen und Inhaber von EU-Aufenthaltsgenehmigungen keinen Einreisebeschränkungen. Alle Grenzübergänge sind geöffnet.



Fährverbindungen etwa von Kiel, Rostock oder Travemünde werden weiter befahren.



Schweden-Rückkehrer müssen sich zurück in Deutschland teilweise in eine 14-tägige Selbstisolation begeben, da das Land vom Robert-Koch-Institut als Corona-Risikogebiet geführt wird. Dies gilt etwa für Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Niedersachen und Mecklenburg-Vorpommern. Alternativ ist ein negativer Covid-19-Test möglich, der aber bei Einreise in Deutschland nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Mehr dazu Mehr dazu Trotz Pandemie In diese Länder können Deutsche wieder reisen

Mehr dazu Mehr dazu Coronavirus (aktualisiert) In die meisten Länder kommen Deutsche schwerer Reisende aus Hochrisikogebieten (aktuell alle Gebiete außer Grönland und Färöer), auch Touristen, müssen vor der Abreise nach Island ein Registrierungsformular ausfüllen, das unter anderem Kontaktdaten, Flug- und Aufenthaltsdaten sowie Informationen zum Gesundheitszustand und zu Voraufenthalten abfragt.Seit dem 15. Juni 2020 können Reisende wählen, ob sie sich in einebegeben oder einendurchführen lassen. Der Test ist kostenpflichtig: 9000 ISK (etwa 58 Euro) bei Zahlung vor Einreise im Zusammenhang mit dem Registrierungsformular und 11.000 Isländische Kronen (etwa 70 Euro) bei Zahlung nach Einreise. Nurwird akzeptiert, Barzahlung ist nicht möglich. Kinder, die im Jahr 2005 oder später geboren wurden, sind von den Tests ausgenommen.Isländische Staatsangehörige und Einwohner Islands anderer Staatsangehörigkeiten, die sich bei Einreise für die Durchführung eines Covid-19-Tests entschieden haben, müssen sich spätestens zum 13. Juli direkt nach der Einreise in eine fünftägige Heimquarantäne begeben. Nach Ablauf muss ein zweiter Test (kostenfrei) durchgeführt werden. Touristen, Besuchsreisende und sonstige Reisende ohne Wohnsitz in Island sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.Reisende aus Deutschland und weiteren Staaten des Europäischen Wirtschafts- und des Schengen-Raums können bald wieder nach Norwegen reisen, sofern dies diedes jeweiligen Landes erlauben.Ihre Regierung beabsichtige, Reisen aus diesen Ländernwieder quarantänefrei zu ermöglichen, gab Ministerpräsidentin Erna Solberg bekannt. Es gibt jedoch eine wichtige Einschränkung: Der Coronavirus-Ausbruch muss in dem jeweiligen Land unter Kontrolle, diesein. Pro 100.000 Einwohner dürfen sich in den zurückliegenden Wochen nicht mehr als 20 neu mit Corona infiziert haben. In Deutschland ist dies der Fall (dort sind es nur 2,7), in einigen anderen EU-Ländern jedoch nicht. Vor allem sei die Einreise aus dem Nachbarland Schweden nach wie vor nicht erlaubt, so die norwegische Regierung.Die schwedischen Grenzen sind für Deutsche zwar nicht geschlossen, viele Länder - darunter Deutschland – warnen jedoch vor Reisen nach Schweden. Grund ist die erhöhte Gefahr einer Corona-Ansteckung im Land. Zwar liegt Schweden aktuell mit 40 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen unter den von der EU definierten Höchstzahl von 50 Neuinfizierten, dennoch gilt für das Land nach wie vor eine Reisewarnung.Grundsätzlich unterliegen Staatsangehörige der EU, der Schweiz, ihre Familienangehörigen und Inhaber von EU-Aufenthaltsgenehmigungen keinen Einreisebeschränkungen. Alle Grenzübergänge sind geöffnet.Fährverbindungen etwa von Kiel, Rostock oder Travemünde werden weiter befahren.Schweden-Rückkehrer müssen sich zurück in Deutschland teilweise in eine 14-tägige Selbstisolation begeben, da das Land vom Robert-Koch-Institut als Corona-Risikogebiet geführt wird. Dies gilt etwa für Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Niedersachen und Mecklenburg-Vorpommern. Alternativ ist ein negativer Covid-19-Test möglich, der aber bei Einreise in Deutschland nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Die nordischen Länder konnten sich auf keinen einheitlichen Termin für die Öffnung ihrer Grenzen in der Corona-Krise einigen. Während Dänemark seine Grenze für deutsche Urlauber wieder geöffnet hat, folgen die Finnen am 13. Juli. Bei den Norwegern wird die Öffnung am 15. Juli erfolgen. Auf Schweden-Reisen soll dem Auswärtigen Amt zufolge verzichtet werden. Eine Übersicht:Für Reisende aus gesundheitlich sicheren Ländern – darunter– hat Dänemark seine Grenzen wieder geöffnet. Somit ist die Einreise unter bestimmten Bedingungen möglich. Das dänische Statens Serum Institut aktualisiert die Liste der als "offen" klassifizierten Länder wöchentlich anhand der Covid-19-Infektionszahlen.Wer nach Dänemark reist, muss an der Grenze einenvorlegen. Als Unterkünfte gelten Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze. Bei Privatunterkünften ist eine Bestätigung der Person notwendig, bei der die Übernachtung erfolgen wird.Nichtdänischen Staatsangehörigen, die deutliche Symptome von Covid-19 zeigen, beispielsweise Husten, Fieber, oder ähnliches, wird die Einreise nach Dänemark unabhängig vom Grund verwehrt.Zur Zeit ist eine Einreise über die deutsch-dänische Landgrenze aufgrund dänischer Vorgaben nur an den Grenzübergängen Kupfermühle – Krusau/Kruså, Fröslee/Frøslev (A7/E45) und Seth/Sæd, Pattburg/Padborg und Pepersmark/Pebersmark möglich.hebt die in der Corona-Krise erlassenen Reisebeschränkungenfür eine Reihe von europäischen Ländern wieder auf, darunter auch Deutschland. Die Möglichkeit zur Einreise hängt dann vom Infektionsgeschehen im jeweiligen Land ab.Vom 13. Juli an sind demnach Reisen aus Ländern wieder möglich, die innerhalb einer Zwei-Wochen-Periodepro 100.000 Einwohner verzeichnet haben. Nach heutigem Stand fielen darunter neun Staaten des EU- und Schengen-Raumes, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz – Finnlands westliches Nachbarland Schweden dagegen nicht. Bereits Mitte Juni hatte Finnland seine Grenzen für Reisende aus dem Baltikum, Norwegen, Dänemark und Island aufgehoben.