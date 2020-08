Das neuartige Coronavirus könnte in Italien einer Studie zufolge sechs Mal stärker verbreitet sein als bekannt.

Das Gesundheitsministerium und das Statistikamt Istat veröffentlichten am Montag eine Auswertung, nach der knapp 1,5 Mio. Menschen im Land Antikörper gegen das Virus entwickelt haben, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Das entspreche 2,5 Prozent der Bevölkerung. In Italien leben rund 60 Mio. Menschen.Das Ergebnis der Studie basiert auf Tests bei 64.660 repräsentativ ausgewählten Menschen vom 15. Mai bis 15. Juli – die Ergebnisse seien bis 27. Juli eingegangen. Laut den Daten der US-Universität Johns Hopkins haben sich in Italien bislang mehr als 248.000 Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als 35.000 Infizierte starben.Der Studie zufolge gibt es jedoch große regionale Unterschiede, wie Ansa weiter berichtete. In der Lombardei wurde bei 7,5 Prozent der Menschen Antikörper festgestellt, in Süditalien bei weniger als einem Prozent.