Besonders bei längeren Reisen in weiter entfernte Destinationen wie Bali wird der Nachhaltigkeitsaspekt für die meisten Deutschen zweitrangig.

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland achtet einer aktuellen Studie des Bundesumweltministeriums zufolge bei Urlaubsreisen nicht auf Nachhaltigkeit – obwohl die Mehrheit sie grundsätzlich befürwortet. Der Grund für das widersprüchliche Verhalten ist simpel.

56 Prozent der Befragten fanden wichtig, dass ihr Urlaub möglichst oder weitgehend ökologisch oder sozialverträglich sein sollte, heißt es in einer repräsentativen Studie zum Konsumverhalten von Urlaubern, die das Bundesumweltministerium am vergangenen Montag veröffentlichte. Gleichzeitig gaben 56 Prozent der Befragten an, dass sie zum Beispiel bei längeren Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer keine Reiseangebote mit Umweltkennzeichnung genutzt hatten. Die Angaben bezogen sich dabei auf den Zeitraum Januar bis Dezember 2018.Nur sechs Prozent bejahten die Frage danach, ob ihre Unterkunft oder ihr Reiseveranstalter ein besonderes Nachhaltigkeitskennzeichen hatte. 36 Prozent der Befragten wussten nicht, ob die von ihnen genutzten Reiseangebote überhaupt entsprechend gekennzeichnet waren.Als Indikatoren für die Bewertung der Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen dienten unter anderem die zurückgelegten Entfernungen, die Reisedauer, die bewusste Einsparung von COoder die Berücksichtigung von Umweltzeichen.Die Studie belegt außerdem, dass die zurückgelegten Distanzen für längere Urlaubsreisen – vor allem per Flugzeug – in den vergangenen Jahren gewachsen sind. Insgesamt 121,6 Mrd. Kilometer legte die Bevölkerung in Deutschland laut Studie im Zeitraum 2018/19 bei Urlaubsreisen zurück, davon 91,6 Mrd. per Flugzeug. Im Jahr 2003 waren es 93,6 Mrd., von denen 63,2 Mrd. Kilometer auf das Flugzeug entfielen.Als mögliche Erklärung für diese Diskrepanz zwischen der positiven Einstellung gegenüber Nachhaltigkeit und dem entgegengesetzten Verhalten nennen die Autoren der Studie auch den Ausnahmecharakter von Urlaubsreisen: Diese seien hedonistisch, also von Genuss geprägt und könnten deshalb "zu einer Art selbst erteilter Ausnahmegenehmigung von der ansonsten ausgeübten Nachhaltigkeitsdisziplin führen", heißt es in der Studie.Die Daten wurden in der Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen erhoben. Als Datengrundlage dienten 7733 persönliche Interviews im Januar 2019 zu Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer und weitere 5057 Online-Interviews im Mai und November zu Kurzurlaubsreisen.Die Interviews zu Urlaubsreisen ab fünf Tagen beziehen sich auf die 70,5 Mio. deutschsprachigen Personen ab 14 Jahren in Privathaushalten in Deutschland. Die Online-Interviews beziehen sich auf die 63,0 Mio. deutschsprachigen Personen zwischen 14 und 75 Jahren in Privathaushalten in Deutschland. Hier kann die vollständige Studie eingesehen und heruntergeladen werden.