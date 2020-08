FVW Medien/HMJ

Kampf gegen Corona: Marseille – hier das Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers (Mucem) – dehnt die Maskenpflicht aus.

Frankreichs zweitgrößte Stadt Marseille verschärft im Kampf gegen das Coronavirus die Schutzmaßnahmen: Von Mittwochabend an gilt in der Hafenstadt am Mittelmeer Maskenpflicht, berichteten mehreren Medien am Dienstag unter Berufung auf die zuständige Präfektur.