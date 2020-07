Vor dem Parlamentsgebäude in Belgrad haben Tausende Menschen am Dienstagabend gegen neue Beschränkungen in der Corona-Pandemie protestiert.

Mehr dazu

Mehr dazu Trotz Pandemie In diese Länder können Deutsche wieder reisen

In der serbischen Hauptstadt Belgrad hat sich die Lage nach Ausschreitungen wegen einer neuen Corona-Ausgangssperre wieder beruhigt. In den frühen Morgenstunden hatte die Polizei die Demonstranten aus der Umgebung des Parlaments verdrängt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tanjug am Mittwoch berichtete.Am späten Dienstagabend hatten Einsatzkräfte Tränengas eingesetzt, nachdem eine Gruppe von rund 100 gewalttätigen Demonstranten kurzzeitig ins Parlamentsgebäude eingedrungen war. Mehrere tausend Menschen hatten vor dem Gebäude gegen die Ankündigung neuer Ausgangssperren wegen der Corona-Pandemie protestiert. An der Auflösung der Menge war auch berittene Polizei beteiligt. Nach Angaben der Rettungsdienste wurden 13 Polizisten und sieben Demonstranten verletzt.Präsident Aleksandar Vucic hatte wenige Stunden zuvor erklärt, dass seine Regierung über das kommende Wochenende wieder eine generelle Ausgangssperre verhängen werde. Diese werde von Freitagabend bis Montagmorgen gelten. Es ist die erste Ausgangssperre seit Aufhebung des Ausnahmezustands im Mai. Vucic begründete die Maßnahme mit den zuletzt gestiegenen Infektionszahlen. Die Krankenhäuser seien wegen der vielen Neuerkrankungen voll und an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, sagte er.Formell wollte der Krisenstab der Regierung die Ausgangssperre am Mittwoch verhängen. In den vergangenen zehn Tagen verzeichnete Serbien rund 300 Ansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 pro Tag. Es kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen. Die Zahl der aktiv Erkrankten wurde am Dienstag mit 2942 angegeben. 110 Patienten mussten künstlich beatmet werden.