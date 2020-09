Die Malediven locken mit einzigartigen Erlebnissen im Indischen Ozean.

Erst vor kurzem haben die Malediven sich für das Siegel "Safe Travels" des World Travel & Tourism Council qualifiziert. Der Inselstaat im Indischen Ozean ist gut aufgestellt in einer Zeit, in der Abgeschiedenheit hoch im Kurs steht.

Der Archipel mit den elfenbeinweißen Stränden, mit kristallklarem Wasser und Weltklasse-Hotels empfängt internationale Touristen schon seit dem 15. Juli wieder mit offenen Armen. Mit ihren fast 1200 Inseln präsentieren sich die Malediven von Natur aus als "sicherer Hafen", denn das Abstandhalten ist hier praktisch ganz von selbst gegeben.



Eine Insel – ein Resort



Das Konzept "Eine Insel – ein Resort" ist ein Markenzeichen der Malediven mit ihren berühmten Over Water Bungalows. Nur die Gäste und das Personal teilen sich dabei jeweils eine Insel. Denn die Hotels und Resorts ebenso wie die Tauchbasen, die wieder geöffnet sind, liegen auf unbewohnten Inseln. Die Vorschriften in puncto Gesundheit und Sicherheit werden dort gewissenhaft befolgt. So genießen Urlauber genau das Maß an Einsamkeit und Privatsphäre, das sie sich wünschen.Für die Erfüllung der globalen Sicherheitsstandards hat der World Travel & Tourism Council (WTTC) hat dem Inselstaat erst vor kurzem das Qualitätssiegel "Safe Travels" verliehen. Von der Ankunft bis zur Abreise führen alle touristischen Einrichtungen auf den Malediven strenge Hygienemaßnahmen durch.

Momente fürs Leben



Vor allem aber garantieren die Malediven noch immer exklusive Glückserlebnisse: Schnorcheln mit Walhaien zum Beispiel oder Korallen pflanzen, ein Angelausflug zum Sonnenuntergang oder Open-Air-Kino am Strand, Frühstück im Infinity Pool oder ein Unterwasser-Dinner, eine Nacht im Baumhaus oder im durchsichtigen Kugelzelt am Strand. Apropos Meer: Des Nachts kann es bläulich-grün leuchten wie verzaubert. Denn die Malediven gehören zu den besten Spots, um Biolumineszenz, ausgelöst durch lichterzeugenden Plankton, zu erleben.

Praxis-Tipp: Malediven

Der Border Reopening Plan mit allem, was Touristen derzeit vor und während der Reise beachten müssen, mit einer Liste der geöffneten Hotels sowie Infos zu den Themen Gesundheitserklärung, PCR-Test et cetera findet sich auf der offiziellen Website der Malediven und zwar genau hier https://visitmaldives.com/en/border-reopening-guide

