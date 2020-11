Morgens in den katalanischen Pyrenäen Ski fahren und am Nachmittag in einer versteckten Bucht an der Costa Brava baden gehen: Das alles ist in Katalonien möglich. Als ganzjähriges Reiseziel mit angenehmen Temperaturen bieten sich neben den Sommermonaten auch die Nebensaison und die Wintermonate für einen Besuch an.