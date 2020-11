Grundsätzlich gilt für den November zwar ein touristisches Übernachtungsverbot in Unterkünften. Doch es gibt Ausnahmen, mit denen Hotels nun werben.

Unter dem Motto "Lockdown-Zimmer" wirbt beispielsweise die Kette A&O für derartige Hotelaufenthalte. Für sie gelten Sonderangebote von 25 Euro im Einzel- oder Doppelzimmer, heißt es in einer Mitteilung.Voraussetzung ist allerdings, dass es sich dabei um keine Reise handelt, das heißt, der Buchende muss am selben Ort wohnen, an dem sich auch das Hotel befindet. Daher spreche man "gestresste Städter und Familien" an, die ihre eigenen vier Wände kurzzeitig verlassen wollen, sagt CMO Phillip Winter – etwa zum Durchschlafen oder Durcharbeiten. Angeboten würden auch Verpflegung wie Pizza und Getränk."Es geht um Auszeit, nicht um Ausflüge", sagt Winter. Die im Jahr 2000 gegründete Hotelkette verfügt über 39 Hostels in 23 Städten und acht Ländern. In diesem Jahr wurden neue Häuser in Budapest und Kopenhagen eröffnet.