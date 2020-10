Nach einer Party in einer Sylter Bar, auf der auch ein Corona-infizierter Mann war, haben sich 102 Gäste beim Gesundheitsamt gemeldet.

"Davon ist der Großteil Sylter", sagte eine Sprecherin des Kreises Nordfriesland nun der Deutschen Presse-Agentur (dpa). 83 der 102 Personen stammen von der Insel. Sie sollen voraussichtlich noch am heutigen Montag getestet werden. Ergebnisse werden für Mittwoch erwartet. Für die übrigen Gäste sind deren örtliche Gesundheitsämter zuständig.Nach Angaben des Gesundheitsamtes in Husum hatte der Infizierte vor dem Auftreten erster Symptome und einem Test das "American Bistro" in Westerland besucht. Nach seiner Erinnerung seien dort in der Nacht zum 4. Oktober 70 bis 100 Menschen anwesend gewesen. Das Amt bat daraufhin alle Personen, die sich in jener Nacht von 23.30 Uhr an in dem Lokal aufgehalten haben, sich über die Hotline 0800 200 66 22 oder per E-Mail zu melden.Die Bar selbst ist derzeit freiwillig geschlossen, wie die Sprecherin sagte. Die Gäste hatten dort die Möglichkeit, sich per QR-Code einzutragen. Rückmeldungen mehrerer Gäste zufolge gab es dabei aber Probleme.