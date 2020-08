Hausboote in Rechlin an der mecklenburgischen Seenplatte.

Der Trend zum Urlaub in Deutschland hat den Hausboot-Verleihern zwischen Berlin und der Ostsee einen Nachfrageboom beschert. Bis Ende August sind die Flotten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ausgebucht.

Hygiene-Auflagen machen zusätzlich Arbeit

Vor der Einweisung ein Schulungsvideo

Derzeit sind Schiffe zwischen Zeuthen, Potsdam sowie an Havel, Müritz und der Ostsee voll im Einsatz, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bei mehreren Anbietern ergab. "Derzeit könnten wir das Drei- bis Vierfache an Schiffen vermieten", sagte Steffen Schulz, Geschäftsführer von Bootsurlaub.de in Waren an der Müritz. Das Unternehmen hat auch zwei Standorte in Brandenburg."Ab Mitte September ist bei uns erst wieder etwas frei", heißt es beim führenden Anbieter an der Müritz, der Kuhnle Gruppe (Rechlin), und bei Le Boat bei Rheinsberg. Bisher seien die Ausfälle durch das Corona-Einreiseverbot von Mitte März bis kurz vor Pfingsten aber noch nicht aufgeholt. "Buchungstechnisch sieht es aber so gut aus, dass wir das im Herbst aufgeholt haben könnten", sagte Schulz. Es dürfe aber keine Corona-Infektionen oder eine erneute Landessperrung, wie im Frühjahr in MV, dazwischenkommen.Die drei Anbieter haben von Zeuthen bis zur Ostsee 13 Häfen mit Ausleihstationen und fast 400 Booten, auf denen Hobbykapitäne derzeit die Ruhe der Flüsse und Seen genießen oder an Schleusen warten. "Wir kommen derzeit an unsere Kapazitätsgrenzen", sagte Dagmar Rockel, Sprecherin bei Kuhnle mit Hauptsitz in Rechlin und mehr als 100 Mitarbeitern. Wurden sonst in der Hochsaison samstags bis zu 40 Boote am Wechseltag übergeben, sind es nun drei Tage lang je 50 Boote. Diese müssen gereinigt und gewartet werden, und die Urlauber seien anspruchsvoll.Der durch die Coronalage nötige hygienische Zusatzaufwand sei enorm: Hunderte Desinfektionsflaschen und Pumpspender, neue Industriewaschmaschinen und zusätzlicher Einweisungsaufwand. "Wir müssten bei einem großen Boot, was 3000 Euro die Woche kostet, eigentlich zehn Prozent mehr nehmen", sagte Rockel. Das sei aber nicht drin.Am liebsten buchen die Urlauber Sieben-Tage- oder Drei-Tage-Fahrten, sagte eine Sprecherin bei Le Boat in der Marina Wolfsbruch an der Landesgrenze Brandenburgs. Im Zuge der Corona-Krise wurde der Standort Jabel bei Waren geschlossen. Die Gäste schipperten aber gern in den Rheinsberger Gewässern herum oder in Ruhe nach Süden über die Havel nach Potsdam, wo die nächste Basis liegt."In der Hochsaison waren wir sonst auch ausgebucht", sagte Rockel. Diesmal hätten man die doppelte Zahl an Booten, egal welcher Komfortklasse, vermieten können. Aber dann bräuchte die Firma mehr Mitarbeiter, dass sei bereits schwierig. Mit Hilfe von Kurzarbeit haben die Vermieter das Frühjahr überbrückt.Um den Einweisungsaufwand gering zu halten, schickt Schulz von Bootsurlaub.de seinen Kunden bereits ein Video zu, wo sie die Handhabung der Hausboote erlernen. 90 Prozent seiner 150 Schiffe sind führerscheinfrei nutzbar. Am liebsten buchen die Hobbykapitäne hier Zwei-Paar- oder Ein-Paar-Boote. Der September sei schon zu 80 Prozent voll. "Die großen Boote mit bis zu zehn Leuten werden in der Vor- und Nachsaison aber schwieriger voll."