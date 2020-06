Der Chef von Europas größtem Billigflieger, Michael O'Leary, übt scharfe Kritik an der am heutigen Tage in Kraft getretenen Quarantäne-Pflicht für Einreisende nach Großbritannien.

Einreisende nach Großbritannien müssen nunmehr an der Grenze ihre Adress- und Kontaktdaten hinterlassen und zwei Wochen lang in Quarantäne gehen. Wer sich nicht an die 14-tägige Pflicht zur Selbstisolation hält, muss mit einem hohen Bußgeld rechnen.

Die Quarantäne-Pflicht gilt für alle Einreisenden, ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft. Ausgenommen sind nur wenige Berufsgruppen wie Lastwagenfahrer, medizinisches Personal und Erntehelfer sowie Reisende aus Irland, der Isle of Man und von den Kanalinseln.

In einem Interview im BBC-Radio bezeichnete er die Regelung als "irrational, ineffektiv und komplett undurchführbar". Er warnte vor einem "unermesslichen Schaden" für die Luftfahrt und den britischen Tourismus. Ryanair will im Juli wieder rund 40 Prozent des Flugbetriebs aufnehmen.Die Maßnahme treffe vor allem Menschen aus Ländern, die weitaus niedrigere Infektionsraten als Großbritannien hätten, sagte O'Leary. Zudem sei es unmöglich zu überwachen, ob sich die Menschen an die Regelung hielten. British Airways bereitet Medienberichten zufolge deswegen bereits eine Klage gegen die Regierung in London vor.In keinem anderen Land in Europa wurden bisher so viele Todesfälle verzeichnet wie im Vereinigten Königreich. Mehr als 48.000 Menschen mit Covid-19 starben.