Iberostar Gruppe

Zu den neuen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften von Iberostar gehört unter anderem, dass das Personal Mund-Nase-Schutzmasken trägt.

In den Monaten August und September möchte die Hotelgruppe voraussichtlich in zehn Häusern wieder Gäste empfangen. Bis zum Ende der So