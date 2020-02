Ohne Visakosten nach Sri Lanka reisen – das war einmal. Das Land im Indischen Ozean kassiert nun doch wieder Gebühren.

Im vergangenen Jahr hatte Sri Lanka die Einreise-Gebühren abgeschafft – doch nun müssen deutsche Urlauber wieder für das Visum bezahlen. Seit 1. Februar sei die Gebührenfreiheit für deutsche Staatsbürger zur Einreise nach Sri Lanka wieder aufgehoben worden, bestätigt etwa der Visa Dienst Bonn. Die Kosten liegen nun erneut bei 35 US-Dollar (32 Euro).Auch der entsprechende Hinweis des Auswärtigen Amtes in den Reise- und Sicherheitshinweisen für Sri Lanka ist verschwunden. Dort hatte es zuvor geheißen, das E-Visum und das Visum bei Einreise würden seit Anfang August 2019 kostenlos erteilt. Die Regel habe zunächst für sechs Monate gegolten. Sri Lanka hatte auf der Reisemesse ITB 2019 angekündigt, die Visumgebühren abschaffen zu wollen.Der Inselstaat südlich von Indien ist ein beliebtes Ziel für Badeurlaube und Rundreisen. Der Tourismus brach jedoch ein, nachdem an Ostern 2019 Anschläge in dem Land verübt worden waren. Unter den Hunderten Toten waren einige Ausländer.