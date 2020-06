Reisende aus Corona-Risikogebieten wie dem Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen müssen in Schleswig-Holstein künftig in Quarantäne.

Sie sollen unverzüglich nach der Einreise ihre Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft beziehen, um sich dort 14 Tage zu isolieren, wie die Regierung in Kiel am Dienstag mitteilte. Man strebe aber ein bundeseinheitliches Vorgehen an – dazu werde es am Mittwoch eine Telefonkonferenz der Gesundheitsminister geben. Als Grenzwert gelten mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in einem Gebiet. Die Landesregierung reagierte damit auf die massenhaften Neuinfektionen im Kreis Gütersloh im Fleischbetrieb Tönnies. Ab wann genau die Quarantäne-Regelung gelten werden, teilte sie zunächst nicht mit. Als ungeeignete Quarantäne-Unterkünfte gelten Campingplätze, Jugendherbergen und alle sonstigen Einrichtungen mit sanitären Gemeinschaftseinrichtungen, die von den Betroffenen benutzt werden müssten. Die Verordnung soll am Mittwoch beschlossen werden. In Schleswig-Holstein liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf niedrigem Niveau.