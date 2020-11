Gettyimages

Einreise erleichtert: Touristen aus Hongkong können bald Singapur einfacher besuchen – das gilt auch in umgekehrter Richtung.

Hongkong und Singapur wollen mit einer "Reiseblase" ihren Tourismus wieder in Schwung bringen. Eine Vereinbarung sieht vor, dass Reisende vom 22. November an zwischen beiden Orten hin und her fliegen können, ohne wie bisher für 14 Tage in Quarantäne zu müssen.