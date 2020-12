Keine Reisewarnung mehr für: Barbados.

Seit dem 1. Oktober warnt die Bundesregierung nur noch vor expliziten Corona-Risikogebieten. Bestehen seitens der "freien" Länder jedoch Einreisebeschränkungen für Deutsche, wird abgeraten. Die fvw gibt einen Überblick.

Die bislang geltende pauschale weltweite Reisewarnung gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Wie ausführlich berichtet, streicht die Bundesregierung nun für zahlreiche Länder diesen Hinweis.Die pauschale Warnung entfällt, das heißt, nun werden solche Länder aufgeführt vor denen auch künftig ausdrücklich gewarnt wird. Für alle anderen Staaten existiert eine solche Warnung nicht mehr. Nur für den Fall, dass deutsche Urlauber in den entsprechenden Ländern Einreise-Beschränkungen wie einer mehrtägigen Quarantänepflicht unterliegen, wird vor Reisen abgeraten.So können Kunden Buchungen nicht mehr kostenfrei stornieren, zudem tritt in aller Regel bei einem Notfall die Auslandskrankenversicherung in Haftung.Und doch: Ganz so simpel, wie sich die neue Regelung anhört, ist sie nicht. Das hängt damit zusammen, dass in Zukunft zwar nur noch vor Risikogebieten gewarnt wird – dass diese sich jedoch immer wieder verändern. Das heißt, je nach Entwicklung der Corona-Situation kann ein Staat (oder eine Region) zu einem Risikogebiet werden, wenn es dort in den jeweils zurückliegenden sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat.Das wiederum kommt meist nicht überraschend. Ein Trend in Richtung Grenzwert-Überschreitung bei den Corona-Neuinfektionen deutet sich oft schon mehrere Wochen im Voraus an. Die entsprechenden Trends zumindest für die europäischen Länder lassen sich auf der Website des Europäischen Zentrums für Seuchenbekämpfung nachverfolgen.Alle Länder, die aktuell auf der Risikoliste des Robert-Koch-Instituts stehen und vor denen damit gewarnt wird, sind unter diesem Link zu finden.Für Staaten, die nicht in der Auflistung zu finden sind, entfällt die Warnung automatisch. Sie werden im Folgenden aufgeführt. Doch Vorsicht: Beschließen einzelne dieser Länder ihrerseits Einreise-Beschränkungen für deutsche Touristen, rät die Bundesregierung vor Reisen ab. Dies ist bei derzeit sämtlichen Ländern der Fall. Ob und welche Beschränkungen gelten – die sich tagesaktuell verändern können –, darüber gibt das Auswärtige Amt Auskunft.1. Antigua und Barbuda2. Australien3. Barbados4. Brunei Darussalam5. China6. Cookinseln7. Dominica8. Fidschi9. Grenada10. Hongkong11. Japan12. Kambodscha13. Kiribati14. Korea (Süd)15. Kuba16. Laos17. Macau18. Malaysia19. Marshallinseln20. Mauritius21. Mikronesien22. Myanmar23. Namibia24. Nauru25. Neuseeland26. Palau27. Ruanda28. Salomonen29. Samoa30. Seychellen31. Singapur32. Sri Lanka33. St. Kitts und Nevis34. St. Lucia35. St. Vincent und die Grenadinen36. Taiwan37. Thailand38. Tonga39. Tuvalu40. Uganda41. Vanuta42. VietnamInsgesamt wird damit vor 43 Ländern nicht mehr gewarnt (komplett oder teilweise):- vor den 42 in der Liste genannten Staaten- vor IslandRegionale Reisewarnungen wurden berücksichtigt.