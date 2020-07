Urlaub am Mittelmeer ist wieder möglich. Doch vor der Reise müssen sich Reisende oft registrieren – so auch in Spanien. In Papierform ist die Anmeldung nur noch für begrenzte Zeit möglich.



Zuvor hatten bereits die Mittelmeer-Länder Griechenland und Zypern vergleichbare Einreise-Registrierungen eingeführt. Spanien-Besucher müssen sich vor der Reise online registrieren. Seit 1. Juli müssen Flugreisende grundsätzlich ein Formular im Spain-Travel-Health-Portal zur Gesundheitskontrolle ausfüllen. Das Formular erzeugt einen QR-Code, der bei Einreise vorgelegt werden muss, wie das Auswärtige Am informiert. Dies könne auch über die entsprechende, kostenlose App erfolgen.Bis 31. Juli kann nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch weiterhin bei Einreise ein Papier-Formular ausgefüllt werden. Reiseanbieter wie Fluggesellschaften, Reedereien und Veranstalter müssen demnach auf die Pflicht zur Vorlage des Dokuments bei Einreise hinweisen.Zuvor hatten bereits die Mittelmeer-Länderundvergleichbare Einreise-Registrierungen eingeführt.