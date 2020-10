Foto mit Maske: Die Reisebüro-Gruppe in Thessaloniki. Das Bild entstand auf dem zentralen Aristoteles-Platz.

Die zweitgrößte griechische Stadt will mit Kultur, dem großen Gastronomie-Angebot und den Ausflugsmöglichkeiten in der Region Städteurlauber gewinnen. Reisebüro-Mitarbeiter erkundeten beim fvw Workshop die Stadt und die spektakulären Königsgräber von Vergina.

Workshop Griechenland

fvw Workshop: Die Bilder aus Thessaloniki und Chalkidiki

1 / 29 Drei Tage wohnte die Workshop-Gruppe im Grand Hotel Palace in Thessaloniki. (Christian Wyrwa) 2 von 29 Teilen 2 / 29 Geschichte greifbar: Das Museum in Vergina führt ganz weit zurück in die Geschichte Griechenlands und liegt etwa eine Stunde von Thessaloniki entfernt. (Christian Wyrwa) 3 von 29 Teilen 3 / 29 Pause in einer kleinen Taverne in Vergina: Gerlinde Hofmann, Viktoria Gappel und Evgenia Ross (von links). (Christian Wyrwa) 4 von 29 Teilen 4 / 29 Beim Stadtrundgang durch Thessaloniki wurden die Teilnehmer von Musikern mit einem Ständchen überrascht. Teilnehmerin Susanne Kind hielt die wichtigsten Stationen in ihrem Skizzenbuch fest. (Christian Wyrwa) 5 von 29 Teilen 5 / 29 Genossen die Aussicht über Thessaloniki: Claudia Dorn-Stein, Leonie Braun und Lars Peters (von links). (Christian Wyrwa) 6 von 29 Teilen 6 / 29 Historie mitten in der Stadt bietet Thessaloniki. (Christian Wyrwa) 7 von 29 Teilen 7 / 29 Ein Herz für Thessaloniki zeigte die Gruppe des fvw Workshops. (Christian Wyrwa) 8 von 29 Teilen 8 / 29 In Thessaloniki, der Stadt am Meer, gab es ein traditionelles Fischessen in einem Restaurant an der Promenade. (Christian Wyrwa) 9 von 29 Teilen 9 / 29 Kongresstag unter strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln: fvw-Chefredakteur Klaus Hildebrandt (links) im Gespräch mit Roland Jaggi (CCO Aegean Airlines) (Christian Wyrwa) 10 von 29 Teilen 10 / 29 Premiere: Erstmals wurde der Kongresstag eines fvw Workshops live auf fvw.de gestreamt. Wegen Corona-Restriktionen durften nur 50 Personen live vor Ort am Event teilnehmen. (Christian Wyrwa) 11 von 29 Teilen 11 / 29 Dimitris Faragakis, Generalsekretär des griechischen Fremdenverkehrsamts GNTO, im Interview mit Klaus Hildebrandt. (Christian Wyrwa) 12 von 29 Teilen 12 / 29 Die mitgereisten Reisebüro-Mitarbeiter stellten Fragen an die Hellas-Experten und auch über den Live-Chat beteiligten sich zahlreiche Zuschauer. (Christian Wyrwa) 13 von 29 Teilen 13 / 29 Als Veranstaltervertreter waren Halina Strzyzewska (FTI, links) und Christiane Pilz (Attika Reisen) nach Thessaloniki gereist. (Christian Wyrwa) 14 von 29 Teilen 14 / 29 Aus Deutschland schalteten sich Mario Krug (LMX) und George Dimas (TUI) dazu. (Christian Wyrwa) 15 von 29 Teilen 15 / 29 Auch einige Reisebüro-Mitarbeiter schilderten ihre Eindrücke und Erfahrungen. (Christian Wyrwa) 16 von 29 Teilen 16 / 29 Noch eine Premiere: Das Speeddating mit den griechischen Hoteliers fand unter freiem Himmel im Innenhof des Grand Hotel Palace statt. (Christian Wyrwa) 17 von 29 Teilen 17 / 29 Konnten viel vom Kongresstag mitnehmen: Sebastian Stumpf, Claudia Dorn-Stein, Vicky Stroumpou (GNTO), Joachim Horn, Simone Veres und Gerlinde Hofmann (von links). (Christian Wyrwa) 18 von 29 Teilen 18 / 29 Das Gala-Dinner zum Abschluss des Kongresstages fand im Hotel Macedonia Palace statt. (Christian Wyrwa) 19 von 29 Teilen 19 / 29 Ein großes Willkommen gab es von Voula Patoulidou (Präsidentin der Tourismusorganisation Thessaloniki) und Grigoris Tassios (Präsident des Hotelverbandes Chalkidiki). (Christian Wyrwa) 20 von 29 Teilen 20 / 29 Zweite Station der Reise war die Halbinsel Chalkidiki, die die Gruppe mit tollen Stränden und Sommerwetter begrüßte. (Christian Wyrwa) 21 von 29 Teilen 21 / 29 Auf dem Plan stand unter anderem die Besichtigung des Hotels Kassandra Palace, das mit einer Hängematten-Lounge beeindruckte. (Christian Wyrwa) 22 von 29 Teilen 22 / 29 Eindruck hinterließ ein Besuch des Künstlerdorfs Atitos, das im Laufe der Jahre von verschiedenen Künstlern verschönert wurde. (Christian Wyrwa) 23 von 29 Teilen 23 / 29 Auch in Atitos galt: Sicherheit geht vor, Abstand halten. (Christian Wyrwa) 24 von 29 Teilen 24 / 29 In Chalkidiki galt die Maskenpflicht nicht nur in Räumlichkeiten, auch draußen musste der Mund- und Nasenschutz getragen werden. (Christian Wyrwa) 25 von 29 Teilen 25 / 29 Beim Mittagessen in einer Taverne am Meer in Ouranoupoli gab es Spezialitäten nach alten Rezepten der Mönche, die auf dem dritten Finger der Halbinsel leben. (Christian Wyrwa) 26 von 29 Teilen 26 / 29 In Chalkidiki übernachteten die Teilnehmer im Luxushotel Eagles Palace. (Christian Wyrwa) 27 von 29 Teilen 27 / 29 Im Eagles Palace wurde ein Zwei-Sterne-Michelin-Menü serviert. (Christian Wyrwa) 28 von 29 Teilen 28 / 29 Mehr Geschichte geht nicht: Eine beeindruckende Tour führte die Gruppe durch den Geburtsort des Philosophen Aristoteles, heute ist das ehemalige Dorf eine beliebte Ausgrabungsstätte. (Christian Wyrwa) 29 von 29 Teilen 29 / 29 Glücklich, wieder reisen zu können: Für viele war es die erste Reise in Corona-Zeiten. Fazit: Reisen in Corona-Zeiten ist möglich! (Christian Wyrwa) 30 von 29 Teilen

Christian Wyrwa

Wollen das touristische Image von Thessaloniki und der Region schärfen: Vizebürgermeisterin Maria Karagianni und die Vorsitzende der Tourismusorganisation Voula Patoulidou.

Mehr dazu

Kongresstag fvw Workshop Griechenland

fvw Workshop in Thessaloniki und Chalkidiki Auf dem fvw Workshop machten sich 25 Reisebüro-Mitarbeiter ein eigenes Bild von Thessaloniki und Chalkidiki. Das Event wurde von folgenden Organisationen unterstützt: GNTO, Hellenic Chamber of Hotels, Municipality of Thessaloniki, Tourism Organization of Thessaloniki, Halkidiki Tourism Organization, Hellenic Hotel Federation, Aegean Airlines, Grand Hotel Palace und Eagles Palace. Projektmanagement: Praxis Plus. Alle Berichte lesen sie im aktuellen fvw Magazin. Jetzt im E-Paper lesen!

Die zweitgrößte Stadt eines Landes pflegt gern eine Rivalität zur jeweiligen Nummer eins. International ragt in Griechenland klar Athen heraus. Auch wenn Touristenmagneten wie die Akropolis fehlen, so ist man sich doch in Thessaloniki der eigenen Stärken bewusst. "Wir sind eine lebensfrohe Stadt mit hoher Lebensqualität und einer sieben Kilometer langen Uferpromenade", sagt Maria Karagianni, Vizebürgermeisterin für Kultur und Tourismus. Und Voula Patoulidou, Präsidentin der Tourismusorganisation ergänzt: "Wir wollen uns als gute Alternative zu anderen europäischen Städtereisezielen empfehlen."Die Stadt mit rund 1,3 Mio. Einwohnern in der Metropolregion ist die größte Universitätsstadt des Landes. Studenten und viele junge Leute sind auch unter der Woche abends im Ausgehviertel Ladakia im Zentrum der Stadt anzutreffen. Dort finden sich, ebenso wie an der Uferpromenade, zahlreiche Tavernen, stylische Bars und Restaurants.Gutes Essen und Trinken spielen in ganz Griechenland und speziell in Thessaloniki eine wichtige Rolle, betont Patoulidou, die als Goldmedaillen-Gewinnerin bei den Olympischen Spielen 1992 in ganz Griechenland bekannt ist. Regionale Produkte aus dem fruchtbaren Umland sowie Fisch und Meeresfrüchte sind aus der Küche Thessalonikis nicht wegzudenken. Die fvw-Workshop-Teilnehmer konnten sich davon überzeugen, etwa im modernen Bistro Allegro im fünften Stock der Konzerthalle direkt an der Uferpromenade, im urigen Fischrestaurant Coquille oder beim Gala-Dinner im Fünf-Sterne-Hotel Makedonia Palace, dem zeitgemäß renovierten Traditionshaus der Stadt, das ebenfalls direkt am Wasser liegt.Den Mittelpunkt von Thessaloniki bildet der halbkreisförmige Aristoteles-Platz, der sich die Fußgängerzone mit zahlreichen Cafés und Geschäften anschließt. Auch ein Denkmal des berühmten Philosophen, dessen Geburtsort Stagira die Reisebüro-Gruppe auf der Halbinsel Chalkidiki erkundete, darf nicht fehlen.Für eine Städtereise bietet die 315 vor Christus gegründete Stadt viel Geschichte der unterschiedlichsten Epochen auf engem Raum. Tief beeindruckt war die Gruppe von der Dauerausstellung "Das Gold der Mazedonier" im Archäologischen Museum mit mehr als 2000 Jahre alten filigranen Schmuckstücken und Grabbeilagen. Ein lohnender Rundgang ist der Aufstieg in die Altstadt. Von den Befestigungsanlagen bietet sich ein grandioser Blick auf die Stadt und die Bucht.Wahrzeichen der Stadt ist der Weiße Turm, ein ehemaliger Wachturm aus dem 15. Jahrhundert. Mindestens genauso bekannt sind die Regenschirme aus Metall am Ufer, eine Kunstinstallation von George Zongolopoulos an der Uferpromenade. Nicht weit davon entfernt steht ein große Statue von Alexander dem Großen.Um auf den Spuren des berühmten mazedonischen Königs und Eroberers zu wandeln, lohnt ein Ausflug in das etwa eine Stunde Fahrtzeit entfernte Dorf Vergina. Dort finden sich erst 1977 entdeckte Königsgräber, darunter von Philipp II., dem Vater Alexanders, und von dessen Sohn Alexander IV. Das moderne Museum wurde über den gewaltigen Grabkammern errichtet, die wie unterirdische Tempel gebaut wurden. In dem Museum finden sich beeindruckende Schmuckstücke und Gebrauchsgegenstände, die in den Gräbern gefunden wurden.Ein Tagesausflug, der sich unbedingt lohnt, so das Fazit der Besucher. Reisebüro-Inhaberin Simone Veres aus Frankfurt/Oder hat Vergina bereits in selbst aufgelegte Rundreisen inkludiert, ihre Kunden seien ebenso begeistert gewesen. Nach dem Museumsbesuch laden kleine Cafés in Vergina zum Verweilen ein.Die Ausflugsmöglichkeiten in der Region und eine Kombination mit einem Strandurlaub auf der nur gut eine Stunde Fahrzeit entfernten Halbinsel Chalkidiki sind ein großer Pluspunkt für Thessaloniki, hieß es in einer Reisebüro-Diskussion am Kongresstag. Zudem ist die Stadt durch Aegean, Eurowings und weitere Airlines selbst in der Nebensaison und im Winter gut angebunden. Die Hotelauswahl vom Boutique- bis zum Luxushotel ist groß, zu moderaten Preisen.