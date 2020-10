Portugal hat die Marke von 100.000 bestätigten Corona-Infektionen überschritten. Binnen 24 Stunden sind 1949 neue Ansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 registriert worden.

Das teilte die Gesundheitsbehörde DGS am Montag in Lissabon mit. Das sind 966 Fälle mehr als am Sonntag. Erst am Freitag war mit 2608 neuen Fällen die bisher höchste Tageszahl gemeldet worden. Insgesamt 101.860 Infektionen sind in dem 10,3-Mio.-Einwohner-Land amtlichen Angaben nach nachgewiesen. 2198 Todesfälle isnd in Zusammenhang mit Covid-19 aufgetreten.Portugal war lange Zeit relativ gut durch die Corona-Krise gekommen, doch das Virus macht dem beliebten Urlaubsland seit einigen Wochen immer mehr zu schaffen. Die Bundesregierung in Berlin warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Region Lissabon und auch in die Region Norte mit der Regionalhauptstadt Porto im Norden des Landes.Nach den jüngsten Zahlen der EU-Agentur ECDC steckten sich in Portugal binnen 14 Tagen 210,8 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus an. Dieser Wert liegt deutlich höher als zum Beispiel in Deutschland (79,1). In zahlreichen westeuropäischen Ländern liegt er aber auch noch deutlich höher, darunter in Tschechien (858,6), Belgien (756,9), den Niederlanden (535,1) und Frankreich (414,6).Wegen der steigenden Infektionszahlen rief die sozialistische portugiesische Regierung von Ministerpräsident António Costa am vorigen Donnerstag zunächst für zwei Wochen den nationalen Notstand aus. Die bislang geltenden Einschränkungen und Maßnahmen wurden verschärft. Cafés, Bars und Diskotheken müssen zum Beispiel spätestens um 23 Uhr schließen. Im öffentlichen Raum darf kein Alkohol konsumiert werden. Einen Lockdown – womit in der Regel Ausgangsbeschränkungen wie im Frühjahr gemeint sind – schloss der für Gesundheit zuständige Staatssekretär António Lacerda Sales am Montag allerdings aus.