Genesene Corona-Patienten sollen in El Salvador Immunitätspässe bekommen. Diese würden den Inhabern gestatten, über das allgemein Erlaubte hinaus zu arbeiten und soziale Kontakte zu pflegen.

Das erklärte Präsident Nayib Bukele in einer Ansprache an die mittelamerikanische Nation am Sonntagabend. Er stellte zudem in Aussicht, dass der Staat diese Menschen bei der Verteilung von Medikamenten und Lebensmitteln an Haushalte beschäftigen werde.Dies gehörte zu einer Reihe von Schritten zur Lockerung von Anti-Corona-Maßnahmen, die Bukele verkündete. Auch soll jeder mit bis zu zehn Personen außerhalb des eigenen Haushalts Kontakt haben dürfen. El Salvadors Verfassungsgericht hatte am Freitag ein Dekret des Präsidenten, das die Wiedereröffnung der Wirtschaft des Landes regelte, wegen fehlender Zustimmung des Parlaments für unzulässig erklärt.Einen Immunitätspass soll Bukele zufolge bekommen, wer genesen ist und einen negativen PCR-Test vorweisen kann oder Plasma gespendet hat. Es gibt bislang keinen Beleg für eine automatische Immunität nach überstandener Corona-Infektion. Studien deuten darauf hin, dass bei Menschen, die nur wenige oder gar keine Symptome hatten, schon bald nach einer Infektion keine Antikörper im Blut mehr nachweisbar sind. Auch in Deutschland und anderen Ländern ist die Einführung von Immunitätspässen diskutiert worden.In El Salvador, das rund sechs Millionen Einwohner hat, wurden bislang 20.872 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und 563 Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung registriert. 9720 Patienten gelten als genesen. Jüngst kamen innerhalb von 24 Stunden 449 neue Infektionsfälle und 14 Tote hinzu.