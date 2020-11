In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut (RKI) 15.332 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Das sind knapp 2000 Fälle mehr als am Montag, wie aus Angaben des RKI vom frühen Dienstagmorgen hervorgeht. Im Vergleich zum Dienstag vergangener Woche ist der Wert nahezu identisch. Damals wurden 15.352 Neuinfektionen gemeldet. Der Höchststand war am Samstag mit 23 399 verzeichneten Fällen erreicht worden. Sonntags und montags sind die täglich vermeldeten Fallzahlen in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 687.200 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 10. November 0 Uhr). Im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich die Zahl der Todesfälle um 154 auf insgesamt 11.506 Verstorbene. Am Montag betrug diese Steigerung 63 Fälle. Das RKI schätzt, dass 441.200 Menschen inzwischen genesen sind.Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Montag bei 0,98 (Sonntag: 1,01). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch etwa 98 weitere Menschen ansteckten. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter eins, flaut das Infektionsgeschehen ab.