Dirk Iserlohe, CEO Honestis AG, ist Chef der Dorint Hotel-Gruppe.

Das Verbot sei nicht gegen die Hotels gerichtet, sondern habe zum Ziel, insgesamt Mobilität und damit Kontakte zu anderen Menschen zu reduzieren. Daher sei es gerechtfertigt, aber nur, wenn die Hotels entsprechend entschädigt würden.

Dorint-Vorstand Dirk Iserlohe hatte in dem Antrag auf einstweilige Aussetzung argumentiert, dass die Übernachtungsverbote für Touristen unverhältnismäßig seien. Die Branche unternehme alles, um mit Hygiene- und Sicherheitskonzepten Ansteckungen ihrer Gäste zu verhindern. Dies bestätige auch das Robert-Koch-Institut. Daher hatten er und andere Hoteliers bei den zuständigen Oberverwaltungsgerichten Anträge auf einstweilige Aussetzung gestellt.In einem Eilverfahren hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Magdeburg nun diese Anträge abgelehnt. Die Richter sagten, bei dem Übernachtungsverbot gehe es nicht darum, Infektionen innerhalb der betroffenen Unterkünfte zu unterbinden. Ziel sei es vielmehr, insgesamt die Kontakte in der Bevölkerung zu reduzieren, um die Zahl der Corona-Erkrankten und -Toten wieder zu senken.Genau diesem Zweck diene auch das touristische Übernachtungsverbot, da Urlauber in aller Regel nicht verreisten, um den ganzen Tag allein im Hotelzimmer zu verbringen. Stattdessen hätten sie während ihrer Reise viele Kontakte zu anderen Menschen außerhalb des Hotels. Somit bestehe die Gefahr der Weiterverbreitung des tödlichen Virus.In der 25 Seiten langen Begründung erklärten die Richter zwar, dass Anträge gegen das Schließungsverbot in einem Hauptsacheverfahren durchaus begründet und zulässig sein können. Abgelehnt würden sie jedoch zunächst, da die Bundesregierung die betroffenen Hoteliers für ihre Einnahmeausfälle im November entschädigen wolle. Somit könne man derzeit nicht von einer wirtschaftlichen Benachteiligung sprechen, so die Richter.Auch aus diesem Grund sieht die Branche das Urteil nicht als Niederlage. Vielmehr handele es sich um einen Teilerfolg, sagte Iserlohe. Zum einen sei ein Hauptverfahren in dieser Sache noch möglich. Und zum anderen bestätigen die Richter erneut die rechtliche Notwendigkeit eines finanziellen Ausgleichs für die geschädigten Unternehmen. Letzteres sei die Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Bundesregierung.Wie berichtet sieht ein Eckpunktepapier der Regierung vom 28. Oktober eine solche Entschädigung vor. Demnach sollen Betriebe, die wegen des Lockdown schließen müssen, bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats erhalten. Diese "außerordentliche Wirtschaftshilfe" ist nicht zu verwechseln mit der bereits jetzt geltenden "Überbrückungshilfe".Da Letztere nur an Unternehmen und nicht an einzelne Betriebsstätten gezahlt wird, fühlen sich hier vor allem Ketten benachteiligt – da sie das Geld, wenn überhaupt, nur ein einziges Mal erhalten und nicht für jedes Hotel. Verbände wie der IHA fordern daher, dass dies bei der außerordentlichen Wirtschaftshilfe anders sein müsse.Wie berichtet berät der Bundestag am Freitag darüber, das Infektionsschutzgesetz so zu ändern, dass bei drohenden Gefahren für Leib und Leben der Menschen die Bundesländer entschädigungslos entsprechende Einschränkungen erlassen können. Die Drucksache 19/23944 führt einen neuen Paragrafen 28a in das Gesetz ein, der Betriebsschließungen und allgemeine Maßnahmen gegenüber sogenannten Nichtstörern legalisiert und diese gleichzeitig entschädigungslos stellt.Bisher fordert das Gesetz eine solche Entschädigung für Unternehmen, wenn diese von Allgemeinverfügungen betroffen sind. "Will die Bundesregierung denn nun den Branchen, die Sonderopfer zu tragen haben, die bisher berechtigten Ansprüche auf Entschädigungen vorenthalten?", kritisiert Iserlohe. Er appelliere daher an die Regierung, den Gesetzesentwurf zu überdenken.Derzeit sind vor den Gerichten noch viele weitere Eilanträge anhängig, sowohl von anderen Hoteliers als auch von Restaurants, Spielhallen und Fitnessstudios.