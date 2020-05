Mehr dazu

Trotz Pandemie In diese Länder können Deutsche wieder reisen

, das neben Deutschland wichtigste Land, aus dem Urlauber nach Griechenland kommen, ist nicht auf der Liste der ersten Staaten, für die es keine Quarantäne-Pflicht gilt. Am 1. Juli will Athen erneut die Lage mit der Corona-Pandemie in anderen Staaten prüfen und entsprechend neue Staaten der quarantänefreien Liste hinzufügen, hieß es in Athen.