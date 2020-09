Melbourne hat einen Lockdown bis Mitte September verhängt.

Bis mindestens 17. Dezember 2020 bleiben die Grenzen Australiens für Besucher aus dem Ausland gesperrt. Die internationale und nationale Covid-19-Situation stelle weiter ein "inakzeptables Risiko für die öffentliche Gesundheit dar", heißt es.

Am Freitag, 4. September, kündigte Premierminister Scott Morrison nach einer Kabinettssitzung an, dass die einzelnen Bundesstaaten möglicherweise bald zumindest die inneraustralischen Grenzen öffnen könnten.



Die strikte Reisesperre war zuletzt immer heftiger in die Kritik geraten, weil viele Australier ihre in anderen Bundesstaaten oder Territorien lebenden Familienmitglieder seit fast einem halben Jahr nicht mehr gesehen haben. Auch die Möglichkeit einer "Reiseblase" mit Neuseeland sei mit der dortigen Regierungschefin Jacinda Ardern diskutiert worden, betonte Morrison.

Die Grenzen Australiens sind wegen der Pandemiedicht, auch Menschen mit ständigem Wohnsitz in Australien dürfen das Land nur in Ausnahmefällen verlassen.Die Opposition kritisierte die Verlängerung des internationalen Reiseverbots und erinnerte an 23 000 Australier, die imgestrandet seien. Sie können momentan wegen einer beschränkten Anzahl an möglichen Rückkehrern pro Woche weiter nicht nach Australien reisen.In Australien wurden bislang rundbestätigt, etwa 700 Menschen starben in Zusammenhang mit Covid-19. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Victoria mit der Metropole. In der Millionenstadt war Anfang Juli ein neuerverhängt worden, der noch bis mindestens Mitte September dauern soll.