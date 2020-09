Bislang galten neue Beschränkungen für das öffentliche Leben in den Ballungsgebieten, wie hier in Kopenhagen, jetzt gelten sie landesweit.

In Dänemark werden die wegen steigender Corona-Zahlen geltenden Beschränkungen für den Raum Kopenhagen auf das ganze Land ausgeweitet und um weitere Maßnahmen ergänzt.

Landesweit müssen Restaurants, Cafés und Kneipen ab Samstag, 20. September, bereits um 22 Uhr schließen, wie Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitag auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen bekannt gab.



Zudem muss ab dann in allen Lokalen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden – dieser darf wie in Deutschland abgesetzt werden, sobald man am Platz sitzt. Die maximale Teilnehmerzahl für Versammlungen wird auf 50 Personen herabgesetzt. Ausnahmen davon gibt es für Veranstaltungen mit bestimmten Sitzplatzkapazitäten, etwa Fußballspiele.



Mehr dazu

Mehr dazu Private Feste im Blickpunkt Dänemark reagiert auf gehäufte Corona-Infektionen

Arbeitnehmer forderte Frederiksen auf, wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten. Soziale Kontakte sollen generell begrenzt, der öffentliche Nahverkehr in den Hauptverkehrszeiten vermieden werden. Die Maßnahmen sollen vorläufig bis zum 4. Oktober gelten.

Die frühere Schließungszeit und die Maskenpflicht in Lokalen gelten in der dänischen Hauptstadtregion bereits seit dem 18. September. Auch private Veranstaltungen wie Hochzeiten und Konfirmationen sollen um 22.00 Uhr zu Ende sein.



Mehr dazu

Mehr dazu Im ersten Halbjahr 2020 Dänemark hat viele Feriengäste verloren

"Wir sind auf dem Weg in den Herbst und Winter und damit auch auf dem Weg in eine neue Phase im Kampf gegen Corona", sagte Frederiksen. Jetzt gehe es darum, die Infektionszahlen wieder herunterzubringen. Zugleich machte sie klar, dass sich Dänemark nicht in derselben Situation wie am 11. März befinde.Dänemark hatte die Corona-Krise damals in der ersten Hochphase mit frühzeitigen und strikten Maßnahmen recht zügig in den Griff bekommen. Seit einigen Wochen steigen die Infektionszahlen aber wieder an. Das liegt vor allem an einer Reihe lokaler Ausbrüche in verschiedenen Städten und Gemeinden, zuletzt immer stärker im Raum Kopenhagen.