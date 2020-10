Schönes Symbol: Für Barbados geht es wieder bergauf. Im Digital Talk ist der Neustart großes Thema.

Die Reisewarnung ist aufgehoben, Lufthansa hat neue Flüge aufgelegt und die Insel ist mehr als bereit: Zum touristischen Neustart spricht die fvw in einem virtuellen Talk am 22. Oktober mit Barbados-Experten über konkrete Pläne und Neuigkeiten.



Leiterin des Europa-Büros von Barbados Tourism Marketing (BTMI), Jan Lieske (Key Account Management Consolidator, Lufthansa) und Christian Schuette (Produktmanager Karibik, DER Touristik). Moderiert wird die einstündige Runde von TravelTalk-Redaktionsleiterin und fvw-Redakteurin Rabea Spiralke.

Beim von Barbados gesponserten "Nachgefragt"-Format wird es um die Umsetzung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen auf der Insel gehen, zudem um den Neustart und die neuen Flugkapazitäten mit Lufthansa. Ebenfalls spannend ist die Homeoffice-Initiative "Welcome Stamp", mit der Ministerpräsidentin Mia Mottley für internationales Aufsehen gesorgt hatte. Mit der Kampagne lädt Barbados Gäste aus aller Welt ein, ihr Homeoffice auf die Insel zu verlegen. Der virtuelle Talk wird auf deutsch stattfinden.



Der erste Lufthansa-Flug aus Deutschland startet am 29. Oktober, dann geht es immer donnerstags und samstags nach Barbados. Die Karibik-Insel ist bereit für den Neustart und will mit Authentizität und noch mehr Emotionen punkten. In einem Digital Talk am 22. Oktober um 11 Uhr geht es um den Neustart und die großen Pläne der Karibik-Insel. Mit dabei sind Anita Nightingale,