Nach Durchzug des Wintersturms Bella sind in der Mitte und im Osten Frankreichs rund 34.000 Haushalte ohne Strom.

Betroffen waren insbesondere die Regionenundsowie das Elsass, wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend unter Berufung auf den Netzbetreiber Enedis berichtete. Für das Zentralmassiv und die Alpen wurden massive Schneefälle angekündigt.Zuvor hatten rund 18.000 Haushalte in den nordfranzösischen Küstenregionenundkeine Elektrizität mehr. Die Lage habe sich dort normalisiert, es gebe dort wieder Strom, berichtete die Agentur.Der Wetterdienst Météo France teilte mit, es gebe starke Böen und hohe Wellen an der Atlantikküste. Auf der Spitze des Pariser Eiffelturms seien Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 Stundenkilometern gemessen worden. Die Präfektur des Départements Manche am Ärmelkanal rief die Bürger wegen des starken Windes zu besonderer Vorsicht auf.