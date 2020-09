Nach der Ölkatastrophe vor Mauritius in Folge eines Schiffsunglücks sagt der japanische Betreiberkonzern dem Urlaubsparadies Millionenhilfen zu.

Havarierter Frachter Keine Touristenstrände in Mauritius betroffen

Schwierige Bergung Frachter vor Mauritius zerbricht in zwei Teile

Wie die Mitsui OSK Lines bekanntgab, werde man über die nächsten Jahre rund eine Milliarde Yen (umgerechnet etwa acht Millionen Euro) für Umwelt- und andere Maßnahmen zur Unterstützung des Inselstaates im Indischen Ozean investieren. Dazu gehört ein Fond zur Wiederherstellung der Umwelt, für den der Konzern über die nächsten Jahre 800 Mio. Yen zur Verfügung stellen will. Damit sollen unter anderem Projekte zum Schutz der Korallenriffe und Mangrovenwälder finanziert werden.Der Frachter Wakashio war vor mehr als einem Monat auf einem Korallenriff vor der Südostküste auf Grund gelaufen. Nachdem einer der Tanks gerissen war, strömten rund 1000 Tonnen Treibstoff in eine Lagune. Die örtliche Regierung sprach vom schlimmsten Umweltdesaster in der Geschichte des Urlaubsparadieses. Allerdings ist noch unklar, wie sich das Öl auf die Lagune und die Lebewesen ausgewirkt hat.