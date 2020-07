In den von schweren Unwettern heimgesuchten Überschwemmungsgebieten im Südwesten Japans setzen die Einsatzkräfte ihre Such- und Rettungsarbeiten fort.

In der schwer betroffenen Provinz Kumamoto wurden bislang 22 Todesfälle bestätigt. Weitere 17 Menschen seien mit "Herz- und Atemstillstand" diagnostiziert worden, berichteten lokale Medien. Dies ist eine in Japan oft benutzte Formulierung, bevor der Tod von Menschen amtlich bestätigt wird. Elf Menschen würden noch vermisst. Massiver Regen hatte am Wochenende schwere Überflutungen und Erdrutsche ausgelöst. Die weiter andauernden starken Regenfälle erschwerten am Montag die Bergungsarbeit der Einsatzkräfte, Helikopter konnten nicht fliegen.