Die Tötung eines iranischen Generals durch die USA schürt Ängste vor einer militärischen Eskalation in der Region. Reiseveranstalter aus Deutschland haben bisher aber keine Iran-Reisen abgesagt.

Die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Angriff in Bagdad hat bislang keine direkten Auswirkungen auf Reisen von deutschen Urlaubern in den Iran. "Uns ist nicht bekannt, dass Reisen in den Iran abgesagt wurden", sagte der Sprecher des Deutschen Reiseverbands, Torsten Schäfer, am Freitag.Reiseveranstalter aus Deutschland bieten vor allem Studienreisen im Iran an. "Wir beobachten die Lage derzeit aufmerksam", sagte der Sicherheitsmanager des Anbietersaus München, Edwin Doldi. Für die wenigen Gäste, die derzeit vor Ort sind, sehe man keine akute Gefährdung. Die nächsten Iran-Reisen finden erst im März statt."Der Iran ist ein Nischenziel, kein Massenziel", betonte Schäfer. Nach der politischen Öffnung des Landes waren die Besucherzahlen aus Deutschland spürbar gestiegen – es gab einen regelrechten Boom. Sie brachen allerdings wieder ein, nachdem die USA im Jahr 2018 das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt hatten.Das Auswärtige Amt erklärte in den Reise- und Sicherheitshinweisen für den Iran, nach dem US-Luftangriff in Bagdad könne es zu "möglicherweise auch eskalierenden Demonstrationen und Kundgebungen in iranischen Städten kommen". Größere Menschenansammlungen sollten Reisende weiträumig meiden.