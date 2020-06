Nach einer fast fünfmonatigen Zwangspause wegen des Coronavirus-Ausbruchs soll das Disneyland in Hongkong seine Tore wieder für Besucher öffnen.

Im Park müssen allerdings Masken getragen werden. Auch wird am Eingang Fieber gemessen. Nach Schanghai ist das Hongkonger Disneyland der weltweit zweite Park des Unternehmens, der nach der Pandemie wieder öffnet.

Wie der Disney-Konzern mitteilt, werden Gäste unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen vom 18. Juni an den Vergnügungspark wieder besuchen können.Dass es gleich zu Beginn einen großen Besucheransturm geben wird, ist zweifelhaft, da in Hongkong noch immer strikte Reisebeschränkungen gelten. Reisende vom chinesischen Festland, die sonst die Großzahl der Touristen ausmachen, müssten sich derzeit bei ihrer Ankunft für 14 Tage in Quarantäne begeben. Aus anderen Staaten dürfen bis voraussichtlich mindestens September überhaupt keine Besucher mehr in die chinesische Sonderverwaltungsregionen einreisen.Hongkong gilt im Kampf gegen das Coronavirus als einer der erfolgreichsten Orte der Welt. In der Acht-Millionen-Metropole gab es bislang nur etwas mehr als 1100 Infizierte und vier Todesfälle.