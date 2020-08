FVW Medien/HMJ

Kulturfans mussten sich New York in den vergangenen Monaten mit Kunst im öffentlichen Raum begnügen. Das ändert sich in diesen Tagen mit der schrittweisen Öffnung der großen Museen.

Das Kulturleben in New York kommt nur langsam wieder in Gang. Obwohl Museen der Millionenmetropole von Montag an öffnen dürfen, haben die bekanntesten Einrichtungen erst Termine für die kommenden Tage und Wochen angekündigt.