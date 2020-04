Estlands Regierung will den noch bis zum 1. Mai laufenden Corona-Notstand um mindestens zwei Wochen verlängern.

Eine Entscheidung über die genaue Länge werde noch in dieser Woche getroffen, sagte Ministerpräsident Jüri Ratas am Donnerstag in Tallinn. "Wir wollen zum normalen Leben zurückkehren, aber der Preis für Eile kann extrem hoch sein." Daher sollte das Prinzip befolgt, dass ein Notstand eher eine Woche zu lang als einen Tag zu wenig dauern sollte, sagte Ratas.Der Corona-Krisenstab der Regierung hatte am Mittwoch eine Ausstiegsstrategie aus dem Corona-Notstand beschlossen, der in dem kommenden Woche zur Diskussion gestellt werden soll. Der Plan sieht eine stufenweise Lockerung der Schutzmaßnahmen vor und orientiert sich an mehreren Schlüsselkriterien. Einen Zeitplan enthält er nicht.Nach Angaben von Ratas sollen Beschränkungen für Versammlungen und öffentliche Veranstaltungen schrittweise gelockert werden. Die sogenannten 2 + 2-Regel werde aber "ziemlich lange" bestehen bleiben, sagte Ratas. Die Regel besagt, dass sich nicht mehr als zwei Personen treffen dürfen und dass sie einen Abstand von mindestens zwei Metern voneinander einhalten müssen.Estland verzeichnete bislang 1592 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 45 Todesfälle. Das EU-und Euro-Land mit 1,3 Mio. Einwohnern ist damit im Baltikum am stärksten vom Coronavirus betroffen. Im Kampf gegen das Virus hatte die Regierung in Tallinn den Notstand bis zum 1. Mai ausgerufen. Während des Ausnahmezustands ist das öffentliche Leben weitestgehend eingestellt.