St. Peter-Ording

Hotspots auf einen Blick: Auf seiner Website informiert St. Peter-Ording per Besucherampel über die aktuelle Auslastung.

Eine Besucherampel auf der Website soll künftig die Gäste in St. Peter-Ording lenken. An sechs Hotspots in dem beliebten Nordsee-Urlaubsziel ist Sensortechnik installiert worden, um die Zahl der Menschen zu erfassen.