Urlauber können wählen: Entweder begeben sie sich die ersten 14 Tage in Selbstisolation, oder sie lassen bei Einreise einen Covid-19-Test vornehmen. Eine fünf- bis sechstägige Quarantäne ist für alle Reisenden verpflichtend.

In Island steigt die Zahl der Corona-Erkrankungen wieder an. Pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen 14 Tagen knapp 30 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Ansteckungsquote liegt damit fast doppelt so hoch wie in Deutschland.Die Einreise aus Deutschland ist seit dem 16. Juli 2020 zwar ohne Covid-19-Test und ohne Quarantäne möglich, wenn sich der Reisende 14 Tage vor Abreise nach Island nicht in einem Hochrisikogebiet aufgehalten hat. Mit Wirkung vom 19. August 2020 an hat Island allerdings sämtliche Länder der Welt zu Hochrisikogebieten erklärt, so dass an den Einreisebeschränkungen praktisch niemand mehr vorbeikommt.Alle Reisenden können wählen, ob sie sich in einerbegeben oder einendurchführen lassen. Der Test ist kostenpflichtig: 9.000 ISK (etwa 58 Euro) sind bei Zahlung vor Einreise im Zusammenhang mit einem augefüllten Registrierungsformular und 11.000 (etwa 70 Euro) bei Zahlung nach Einreise zu leisten. Nur Kartenzahlung wird akzeptiert, Barzahlung ist nicht möglich. Kinder, die im Jahr 2005 oder später geboren wurden, sind von den Tests ausgenommen.Reisende müssen vor der Abreise in jedem Fall ein Registrierungsformular ausfüllen , das unter anderem Kontaktdaten, Flug- und Aufenthaltsdaten sowie Informationen zum Gesundheitszustand und zu Voraufenthalten abfragt. Nach der Einreise müssen sichbegeben und sich dann einemunterziehen.Erst nach Erhalt eines negativen Testergebnisses darf die Quarantäne beendet werden, im Falle eines positiven Testergebnisses wird eine. Aktuelle Informationen zu den Einreisebestimmungen und den Quarantäneregeln bietet die isländische Gesundheitsbehörde und der isländische Zivilschutz sind möglich und unterliegen keinen Quarantänebestimmungen. Für Weiterreisen nach Nordamerika gelten die Reise- und Sicherheitshinweise für die USA beziehungsweise Kanada.