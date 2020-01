Die Mecklenburgische Seenplatte wollte mit einem rekordverdächtigen Projekt Taucher anlocken. Doch die Pläne haben sich zerschlagen.



Das Projekt versprach eine spektakuläre Attraktion für Wassersportler, doch ist es gescheitert: Der geplante Aqua Regia Park in Waren an der Müritz samt eines 35 Meter hohen Tauchturms wird nicht gebaut. "Die Frist für den Investor ist am 31. Dezember abgelaufen, ohne dass er sich gemeldet hat", sagte Bürgermeister Norbert Möller (SPD). Damit habe sich das Projekt erledigt.