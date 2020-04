Um Staatshilfen über den Stabilisierungsfonds der Bundesregierung zu bekommen, gibt es nach Angaben aus Koalitionskreisen bisher 20 Anfragen von Dax- und MDax-Konzernen.

Wie die dpa aus den Kreisen weiter erfuhr, berät die Bundesregierung derzeit über eine Verordnung, unter welchen Bedingungen genau der Staat sich notfalls an Unternehmen beteiligen kann.Im Gesetz heißt es, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds diene der Stabilisierung von Unternehmen der Realwirtschaft, deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort oder den Arbeitsmarkt in Deutschland hätte. Diskutiert werde derzeit, ob die Bedingungen verschärft werden, hieß es in Koalitionskreisen.Derzeit laufen zum Beispiel Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der Lufthansa über Staatshilfen für den Konzern. Das Unternehmen ist wegen der massiven Flugabsagen in Folge der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten.Die Politik hatte umfassende Hilfsprogramme beschlossen, um Jobs und Firmen zu erhalten. Neben dem Stabilisierungsfonds geht es um Kreditprogramme, direkte Zuschüsse sowie ein erweitertes Kurzarbeitergeld.