In Lettland wurde die bislang geltende Mundschutzpflicht im öffentlichen Nahverkehr aufgehoben.

Im Zuge der Riga beschlossenen weiteren Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen müssen Fahrgäste in Bussen, Straßenbahnen und Zügennun nicht mehr Mund und Nase bedecken. Das Tragen von Gesichtsmasken bleibt jedoch weiter empfohlen. Die Mundschutzpflicht war Mitte Mai eingeführt worden – es hielten sich jedoch nur wenige Passagiere an die in der Öffentlichkeit umstrittene Vorgabe.Auf Beschluss der Regierung in Riga dürfen sich zum 1. August wieder bis zu 3000 Personen gemeinsam im Freien für private und öffentliche Veranstaltungen versammeln – sie müssen dabei aber die Abstandsregeln und Hygienevorschriften einhalten. Bislang sollte die Maximalzahl bei einer festgesetzten Obergrenze von 1000 Personen liegen, die zum 1. Juli in Kraft tritt. Damit können dann nach Angaben des lettischen Fußballverbands auch wieder Fans die Spiele der heimischen Ligen im Stadion verfolgen.Lettland steht in der Corona-Krise durchaus gut da – jüngst wurden kaum neue Infektionen mehr registriert. Das baltische EU-Land mit 1,9 Mio. Einwohnern verzeichnete bislang 1118 bestätigte Infektionen und 30 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus.