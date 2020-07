In Bulgarien sind trotz kontinuierlich stark steigender Corona-Zahlen erst am Freitag eingeführte strengere Einschränkungen wieder aufgehoben worden.

Nachtlokale dürfen nun den Betrieb auch in den Innenbereichen wieder aufnehmen, wie Vize-Gesundheitsministerin Scheni Natschewa am Sonntag in Sofia mitteilte. Die Entscheidung sei nach einem Treffen mit Branchenvertretern getroffen worden, die sich für die Wiederöffnung der Innenräume ihrer Lokale eingesetzt hätten.Beide Seiten einigten sich, wie die Ministerin erläuterte, dass es bei den besetzten Plätzen nicht mehr als einen Kunden auf einer Fläche von einem Quadratmeter geben dürfe. Zudem müssten alle antiepidemischen Maßnahmen wie etwa Desinfektion und Corona-Abstand eingehalten werden. Diese Auflagen gelten auch für Feste wie Hochzeiten, Taufen und Familienfeiern, die nun auch bei mehr als 30 Teilnehmern stattfinden können.Mehr als 80.000 Menschen in der Branche hätten während des dreieinhalbmonatigen Lockdown ihre Arbeit verloren, beklagen ihre Vertreter. Nach der Wiederaufnahme des Betriebs seien die Lokale dann wegen steigender Corona-Zahlen wieder für unbestimmte Zeit geschlossen worden. Die Branchenvertreter sind zudem verärgert darüber, dass bei den aktuellen Protesten gegen die Regierung so viele Menschen auf den Plätzen sein dürfen, die Mitarbeiter von Lokalen aber "ohne Beschäftigung und ohne Geld" blieben.