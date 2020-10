Auch in dem eigens für das Musical "König der Löwen" gebauten Theater im Hamburger Hafen bleiben die Lichter noch länger aus.

Seit Beginn der Corona-Krise sind alle Musical-Theater in Deutschland geschlossen. Und das wird für den Branchenriesen auch noch bis Anfang 2021 so bleiben. Erst dann können einige Häuser wieder öffnen.

Das Musical-Unternehmen Stage Entertainment sieht erst im neuen Jahr Chancen für die Wiederaufnahme der ersten Shows und Musicals in Deutschland. "Voraussetzung für den Start des Spielbetriebs ist die Wirtschaftlichkeit der Produktionen", sagte Geschäftsführerin Uschi Neuss in Hamburg. Mit derzeit überall deutlich unter 1000 erlaubten Plätzen wären Aufführungen klar defizitär. Behördlich genehmigte Erhöhungen seien angesichts der aktuellen Corona-Situation für 2020 mehr als unrealistisch."Wir sind bestens vorbereitet, wieder loszulegen, sobald wir dazu in die Lage versetzt werden", sagte Neuss. Eine der größten Hürden für den Neustart seit der coronabedingten Schließung aller Theater sei bereits aus dem Weg geschafft: Die Künstler dürfen auf der Bühne in den Original-Inszenierungen agieren – nur Küssen und Beißen ist nicht erlaubt. Gespräche mit allen verantwortlichen Gremien über Lösungen für die Branche, die für jährlich 3,5 Mio. Besucher relevant ist, würden weiterhin intensiv geführt.Trotzdem müsse Stage den deutschlandweiten Spielplan nun anpassen und setzt auf eine sukzessive Öffnung ihrer Häuser zu Anfang des kommenden Jahres. So soll an jedem Standort zunächst je ein Theater wiedereröffnen. Die jeweils erste Show wäre in Hamburg "Pretty Woman" im Stage Theater an der Elbe, in Stuttgart "Tanz der Vampire" im Stage Palladium Theater sowie in Berlin die "Blue Man Group" im Stage Bluemax Theater. Das Unternehmen wolle sich nun zeitnah mit allen von den Verschiebungen betroffenen Ticketinhabern in Verbindung setzen.Die Premiere von "Mamma Mia!" im Hamburger Stage Theater Neue Flora verschiebt sich auf Mai 2022, die Deutschland-Premiere des Disney-Musicals "Die Eiskönigin" auf August 2021. Insgesamt betreibt Stage Entertainment neun Theater in Hamburg, Berlin und Stuttgart. Der Umsatz lag 2017/2018 bei rund 300 Mio. Euro.