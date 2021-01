Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus riegelt Südafrika mit sofortiger Wirkung die Landgrenzen ab.

Alle 20 Grenzübergänge zu den Nachbarstaaten sollten bis zum 15. Februar geschlossen bleiben, sagte Präsident Cyril Ramaphosa am Montagabend in einer Rede im Fernsehen. Ausnahmen gebe es lediglich für Versorgungstransporte, Diplomaten, Heimkehrer aus dem Ausland und einige bestimmte Pendler.Seine Regierung habe sich zu diesen Maßnahmen entschlossen, da Südafrika aktuell eine massive Zunahme an Infektionen registriere. "Viele Menschen haben sich innerhalb einer kurzen Zeit infiziert, und das setzt das Gesundheitssystem unter Druck", sagte Ramaphosa.Aktuell werden rund 15.000 Covid-19-Patienten in den Kliniken behandelt, knapp ein Drittel davon mit Sauerstoffgeräten. Insgesamt haben sich in Südafrika bereits mehr als 1,2 Mio. Menschen mit dem Coronavirus infiziert.