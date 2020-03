Opfer der Corona-Krise: Ursprünglich sollten die Olympischen Spiele in Japans Hauptstadt Tokio am 24. Juli eröffnet werden.

Neue Besucherrekorde waren für Japans boomenden Tourismus zuletzt die Regel. 2020 sollte ein ganz besonderes Jahr werden. Jetzt kämpft das Land gegen die Coronavirus-Krise, und die Olympischen Sommerspiele wurden verschoben.

„Wir sind erleichtert, dass die Olympischen Spiele in Tokio nicht abgesagt werden. Aber wir sind immer noch besorgt über die Aussichten der Branche bis zum nächsten Sommer.“ Shigemi Sudo, Generalsekretär Tokyo Hotels and Ryokans Association

Coronavirus-Krise in Japan Insgesamt wurden in Japan bis Freitag 2175 Corona-Fälle gemeldet, davon allein 299 in Tokio. Mindestens 59 Menschen sind offiziellen Zahlen zufolge bisher an der Lungenkrankheit Covid-19, die durch das Coronavirus verursacht wird, gestorben.

60 Prozent weniger Besucher

Starker Zuwachs aus Deutschland Vor der Corona-Krise war der Fernost-Staat auch ein Boom-Ziel für deutsche Reisende: 2014 zählte Japan gerade einmal 140.000 deutsche Gäste – im vergangenen Jahr reisten bereits gut 236.000 Besucher aus Deutschland nach Nippon.

„Natürlich hätten die Olympischen Spiele Japan bei vielen Menschen weltweit in den Fokus gerückt und einen Schub für das nächste Jahr bedeutet. Dieser Effekt ist nun um ein Jahr verschoben, aber nicht aufgehoben und bleibt Japan erhalten.“ Bettina Krämer, JNTO Frankfurt

Marketing-Kampagne gestoppt

Was passiert mit den Olympia-Tickets? Die Veranstalter in Japan haben Tickets für 800 Mio. US-Dollar abgesetzt. In Deutschland ist Dertour "Authorized Ticket Reseller" des Nationalen Olympischen Komitees. "Wir haben bislang nur vereinzelte Stornoanfragen erhalten", sagt Tom Rostek von Dertour Sports. "Der überwiegende Teil unserer Reisegäste möchte auch im Jahr 2021 zu Olympia reisen. Sie warten auf den Ausweichtermin. Wir bieten ihnen daher aktiv eine Verschiebung an." Ob die Tickets, die nur in Verbindung mit einem Hotel buchbar waren, ihre Gültigkeit behalten oder ein Anspruch auf Erstattung besteht, ist derzeit unklar.

Die ersten Olympischen Sommerspiele in Japan seit 1964 sollten ein freudiges und bewegendes Erlebnis für das Gastgeberland werden. Doch auch dieses Ereignis, dem ganz Japan entgegenfieberte, macht das Coronavirus zunichte. Zumindest vorerst. Erstmals in seiner 124-jährigen Geschichte wird der Sportwettbewerb verschoben. Darauf hatten sich Japan und das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Dienstag geeinigt. Jetzt soll das Weltereignis in Tokio spätestens im Sommer 2021 nachgeholt werden.Für den japanischen Tourismus ist die Verschiebung eine weitere Hiobsbotschaft. Der einheimische Tourismus hatte inmitten der Corona-Krise darauf gehofft, dass das sportliche Weltereignis eine Erholung des Inbound-Tourismus bringen würde. Jetzt heißt es: durchhalten und warten auf 2021. "Wir sind erleichtert, dass die Olympischen Spiele in Tokio nicht abgesagt werden, aber wir sind immer noch besorgt über die Aussichten der Branche bis zum nächsten Sommer", sagt Shigemi Sudo, Generalsekretär der Tokyo Hotels and Ryokans Association.Seit dem 19. März gilt in Japan wegen der Ausbreitung des Coronavirus ein Einreiseverbot. "Die getroffenen Maßnahmen zeigen Wirkung, denn die Ausbreitung des Virus wurde verlangsamt", sagt Bettina Krämer von der Japanischen Fremdenverkehrszentrale (JNTO) in Frankfurt. "Doch für viele touristische Betriebe in Japan bedeutet das enorme Umsatzeinbußen, die vom einheimischen Tourismus nicht aufgefangen werden können."Nach JNTO-Angaben gingen die Ankünfte bereits im Februar gegenüber dem Vorjahr um fast 60 Prozent zurück. Analysten prognostizieren für Tourismusunternehmen wie Veranstalter, Hotels und Restaurants ein verheerendes Jahr. Laut der Japan Ryokan & Hotel Association betrug die Anzahl der Reservierungen von März bis Mai in rund 400 Unterkünften in 37 Präfekturen 1,55 Mio. – ein Rückgang von rund 45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Insbesondere kleine und mittelständische Hotelbetreiber, die im Zuge des andauernden Touristen-Booms in Japan kräftig in die Renovierung und Modernisierung ihrer Häuser investiert hatten, stecken nun angesichts der Coronoavirus-Krise und der Verschiebung des Ausnahme-Events in einer misslichen finanziellen Lage."Die Wirtschaft in Japan trifft es hart", sagt Julia Fritsche, Gründerin des Asien-Spezialisten Hana Reisen. "Allerdings muss man dazu sagen, dass der Tourismus in Japan zwar sehr wichtig, aber noch immer stark in der Entwicklung ist". Viele andere Länder seien bereits touristisch völlig ausgeschöpft, während Japan in diesem Sektor in den vergangenen Jahren noch ein starkes Wachstum verzeichnet habe.Experten erwarteten – zusätzlich zu den zahlreichen Besuchern aus dem Inland – rund 300.000 Zuschauer aus dem Ausland für die Olympischen Spiele in Tokio. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte geschätzt, dass internationale Touristen während des Großsportereignisses rund 1,3 Mrd. Dollar ausgeben würden, unter anderem für Reisen nach Tokio und in die anderen Austragungsorte wie etwa Yokohama, Rifu oder Sapporo."Die Verschiebung der Olympischen Spiele auf das nächste Jahr ist natürlich ebenfalls eine riesige Herausforderung für Japan, da nun so viele Verträge neu verhandelt, und Buchungen storniert werden müssen", sagt Bettina Krämer vom JNTO Frankfurt. "Was den Tourismus grundsätzlich betrifft, so sind die Jahre, in denen Großereignisse wie die Olympischen Spiele stattfinden, ja nie für besonders starke Besucherzahlen gut."Auch für Japan hätten die Spiele in diesem Jahr laut Krämer vermutlich keine großen Auswirkungen gehabt. "Aber natürlich hätten sie Japan bei vielen Menschen weltweit in den Fokus gerückt und einen Schub für das nächste Jahr bedeutet. Dieser Effekt ist nun um ein Jahr verschoben, aber nicht aufgehoben und bleibt Japan erhalten.“Zu Beginn des Jahres hatte das JNTO die Kampagne "Your Japan. Your 2020. Your Way." gestartet. Dabei wurden Besuchern Rabatte auf internationale und nationale Flugverbindungen, kostenlose Inlandsflüge, Spezialanlässe und Vergünstigungen beim Shopping und vieles mehr versprochen. Die Kampagne wurde inzwischen gestoppt.Insgesamt wurden für 2020 rund 34 Mio. ausländische Besucher erwartet – eine Zahl, die nicht annähernd erreicht werden wird. Im vergangenen Jahr zählte Japan knapp 32 Mio. Urlauber aus der ganzen Welt.Besonders leidet der Tourismus unter der Abstinenz von Urlaubern aus den beiden mit Abstand wichtigsten Quellmärkten China und Südkorea. Krämer: "Natürlich hoffen wir, dass sich die Beschränkungen in absehbarer Zeit wieder lockern lassen und sich der Tourismus dann wieder erholt."Bei einer Austragung der Olympischen Spiele im nächsten Jahr werden die Auswirkungen des Coronavirus wohl noch zu spüren sein. Analysten gehen jedoch davon aus, dass ein wirtschaftlicher Aufschwung bei den Spielen einsetzen wird. Immerhin: ein kleiner Hoffnungsschimmer.