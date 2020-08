WDW Resort/Gene Duncan

Wenig Mäuse mit Mickimaus: Die Themenparks haben im vergangenen Quartal maßgeblich zum Miliiardenverlust von Disney beigetragen.

Die Corona-Pandemie hat den US-Unterhaltungsriesen Walt Disney tief in die roten Zahlen gebracht. In den drei Monaten bis Ende Juni fiel unterm Strich ein Verlust von 4,7 Mrd. Dollar (4,0 Mrd Euro) an. Besonders defizitär war die Tourismussparte.