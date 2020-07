Tschechien galt lange Zeit als Musterland bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Doch nun ist die 200er-Marke bei den täglichen Neuinfektionen überschritten.

In Tschechien hat es den zweiten Tag in Folge mehr als 200 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. Am Mittwoch seien 247 bestätigte neue Fälle hinzugekommen, teilten die Behörden am Donnerstag in Prag mit. Gesundheitsminister Adam Vojtech gab am Abend neue, flächendeckende Maßnahmen bekannt. Die Entwicklung sei zwar nicht "alarmierend" – aber "ungünstig". Es handele sich um "lokale Infektionsherde".Landesweit muss demnach von Samstag an bei Großveranstaltungen in Innenräumen wie Konzerten, Discos und Sport-Events mit mehr als 100 Teilnehmern ein Mundschutz getragen werden. Zum Montag wird die maximale Teilnehmerzahl in Innenräumen auf 500 begrenzt. Es gebe in dieser Phase keinen Grund, die Bewegungsfreiheit der Menschen oder die Wirtschaft einzuschränken, betonte der Minister.Eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt derzeit nur in der besonders betroffenen östlichen Verwaltungsregion Mährisch-Schlesien. In den an Deutschland grenzenden nördlichen Verwaltungsregionen mit Sitzen in Liberec (Reichenberg) und Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) ist eine Schutzmaske vom heutigen Freitag an in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen wie Apotheken und Arztpraxen sowie bei Besuchen in Altersheimen verpflichtend.Landesweit wurden bisher 365 Todesfälle mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht. Während die Regierung des Ministerpräsidenten und Multimilliardärs Andrej Babis zu Beginn der Pandemie Lob für ihr Krisenmanagement erhalten hatte, überwiegt derzeit die Kritik. Die Regierung versuche, die Verantwortung für die steigenden Fallzahlen auf Gesundheitsämter und Kommunen abzuschieben, bemängelte die Zeitung "Hospodarske noviny" in einem Kommentar.