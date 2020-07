Nach den USA ist Brasilien derzeit einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Das Gesundheitsministerium meldete am Donnerstagabend 59.961 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Insgesamt wurden in dem größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas damit bisher knap 2,3 Mio. Fälle registriert. 84.082 Patienten sind im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 bislang gestorben.Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen noch deutlich höher liegen, da in Brasilien nur wenig getestet wird. Das Land hat 210 Mio. Einwohner und ist 24-mal so groß wie Deutschland.Die brasilianische Regierung hat die Pandemie von Anfang an verharmlost. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro bezeichnete das neuartige Coronavirus als "leichte Grippe" und lehnte Einschränkungen und Schutzmaßnahmen ab.In einem Gespräch mit Anhängern vor der Präsidentenresidenz am Donnerstag sagte er, dass eine Ansteckung mit dem Virus nicht verhindert werden könnte, außer in Fällen von extremer Isolation: "Wer in der Gesellschaft lebt, wird das Virus früher oder später bekommen. In dieser Hinsicht kann man den Tod nicht vermeiden."