Imago Images

Overtourism bedroht Wohnungsmarkt: Amsterdam schränkt die Privatvermietung an Touristen ein.

In Amsterdam dürfen Bewohner des alten Stadtzentrums ihre Wohnungen vom 1. Juli an nicht mehr an Touristen vermieten. Dort sei das Alltagsleben der Anwohner bereits derart durch den Tourismus beeinträchtigt, dass die Privatvermietung verboten werden müsse.