Einen Teil des vor Mauritius havarierten Frachters Wakashio im Ozean zu versenken ist Greenpeace zufolge eine Gefahr für die Umwelt. Verschmutzungen mit Schwermetallgiftstoffem würden auch die nahe gelegene französische Insel La Réunion bedrohen.

Greenpeace

Nachdem das Schiff vor dem Urlaubsparadies auf Grund gelaufen war und Treibstoff verloren hatte, war es in zwei Teile gebrochen. Die Behörden beschlossen dann, den vorderen und größeren Teil des Frachters an einer tiefen Stelle im Ozean zu versenken.Von all den möglichen Optionen habe die Regierung von Mauritius damit "die schlimmste" ausgesucht, kritisierte Happy Khambule vonam Mittwoch. "Dieses Schiff zu versenken würde die Biodiversität bedrohen und den Ozean mit großen Mengen Schwermetallgiftstoffen verschmutzen." Dies würde nicht nur Mauritius, sondern auch die nahe gelegene französische Insel La Réunion bedrohen.

Mehr dazu

Mehr dazu Havarierter Frachter Keine Touristenstrände in Mauritius betroffen

Das Wegziehen des vorderen Teils des Schiffes hat bereits begonnen. Die Versenkung wird laut Regierungsberater Ken Arian keine Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der hintere Teil des Frachters soll demnach zerschnitten und abtransportiert werden.

Mehr dazu

Mehr dazu Schwierige Bergung Frachter vor Mauritius zerbricht in zwei Teile

Das 300 Meter lange Schiff aus Japan war vor mehr als drei Wochen auf einem Korallenriff vor der Südostküste von Mauritius auf Grund gelaufen. Nachdem ein Tank gerissen war, strömten rund 1000 Tonnen Treibstoff in die Lagune vor Pointe d'Esny.Die Regierung des Inselstaates im Indischen Ozean spricht vom schlimmsten ökologischen Desaster, das das Urlaubsparadies je erlebt hat. Der Kapitän und der Nautische Offizier des Frachters wurden festgenommen.