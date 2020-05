Nach einer dreitägigen weitgehenden Ausgangssperre in der Millionenmetropole Istanbul und 30 weiteren Städten und Provinzen in der Türkei dürfen die Menschen ihre Häuser wieder verlassen.

Das Ausgehverbot ist am Sonntag um Mitternacht abgelaufen. Die Maßnahme war seit Freitag in Kraft.Während es am Freitag noch halbtags Einkaufsmöglichkeiten gab, mussten die Einwohner, bis auf wenige Ausnahmen, am Wochenende ganz zu Hause bleiben. Die Menschen haben sich weit überwiegend daran gehalten.Die türkischen Behörden erlassen regelmäßig in 31 Städten und Provinzen Ausgangssperren übers Wochenende. Zudem gilt ein Ausgehverbot für Menschen von 65 Jahren und älter sowie mit Ausnahmen für unter 20-Jährige.Die türkische Regierung will nach Medienberichten am heutigen Montag über eine eventuelle Lockerung des Ausgehverbots für Menschen von mindestens 65 Jahren beraten. Das Innenministerium hatte zudem angekündigt, eine Reisebeschränkung, die seit einem Monat für 31 Städte und Provinzen gilt, neu zu bewerten. Die Maßnahme war am Sonntag vorerst um einen Tag verlängert worden und endet regulär am Montag um Mitternacht.Nach Angaben des Gesundheitsministers Fahrettin Koca wurden in der Türkei bislang 126.000 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, etwa die Hälfte davon sind wieder genesen. 3400 Menschen sind demnach an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.