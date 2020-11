Als letztes Bundesland hat Mecklenburg-Vorpommern den Sieben-Tage-Wert von 50 bei den Corona-Neuinfektionen überschritten und gilt damit insgesamt als Risikogebiet.

Wie das Robert-Koch-Institut am Montag auf seiner Website meldete, liegt der Wert nun landesweit bei 50,18. Am Sonntagabend hatte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) den Wert noch mit 49,7 angegeben.Am Wochenende waren für das Land an Müritz und Ostsee 163 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der seit März registrierten Ansteckungen dem Lagus zufolge auf insgesamt 3741 Infektionen. Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung seit Beginn der Pandemie starben in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 30 Menschen. Landesweit gelten laut dem RKI 2300 aller Infizierten als genesen. Nach Angaben der Internetseite www.intensivregister.de liegen derzeit 25 Patienten mit Covid-19 in MV auf einer Intensivstation. Von ihnen müssen demnach elf beatmet werden.